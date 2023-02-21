قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة بنى سويف من 8 صباحا لـ 12 ظهرا لمدة يومين

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك على مدار يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالى، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تقرر قطع الخدمة غدًا الأربعاء، عن مناطق (سكة حديد بنى سويف، برج الإشارات، عمارات السكة الحديد، جزء من شارع الرياضى، جزء من شارع الخضار ميدان حارث)، فيما سيتم فصل الخدمة يوم الخميس "23 فبراير" عن منطقة أرض الحرية بالكامل

وقدم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوى، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.