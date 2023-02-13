الأربعاء والخميس.. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة ، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالى، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ، لعمل صيانة بالمغذيات "التطبيقيين والثلاجة" التي تخدم تلك المناطق.

وتقرر قطع الخدمة يوم الأربعاء 15 فبراير، عن مناطق (برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة ، شارع العمدة،مستشفى سانت تريزا ، محكمة الاستئناف، الطب البيطري، جزء من المستشفى الجامعي ، مركز الإعلام، الآثار ، النجدة ، كنيسة مقبل ، مديرية الطرق والنقل ، فرع هيئة الطرق والكباري).

فيما سيتم فصل الخدمة يوم الخميس "16 فبراير" عن مناطق (مدرسة الفكرية،ثلاجة العجوز،مديرية الصحة ، المعهد الفني الصحي ، مستشفى الصدر ، أبراج مكة ، تقسيم الزهور ، عزبة كيرلس، جزء من الطريق الدائري ، التنظيم والإدارة).

ويتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرارالخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.