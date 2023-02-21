عميد التربية الرياضية بجامعة بنها: الجودة حلمنا.. وخطط طموحة لتطوير الكلية

قال الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها، أنه يسعى خلال الفترة القادمة للوصول إلى الجودة بالكلية، وذلك وفق خطة قوية وطموحة لتحقيق ذلك بفريق عمل متميز.

وأكد عميد الكلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أنه تمكن من تعديل مسمى اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية، عبر إنشاء شعبة للبنات بالكلية، وإنشاء وتجهيز ملاعب، لافتا إلى أنه تولى عمادة الكلية للفترة الثانية، موجها الكثير من الدعم الكبير للنهوض بالكلية والتطوير فى خطة منظمة من اجل الوصول إلى أفضل النتائج بالكلية.

وأوضح عميد الكلية، أنه تمكن من تطوير وحدة القياس والتقويم، وتطوير المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة وحصولها على تصنيف 7 من 7 فى تصنيف المجلات العلمية من المجلس الاعلى للجامعات.

وأكد عميد الكلية، أنه يسعى فى الفترة القادمة للحصول على الجودة للكلية من أجل التطوير الكامل لها، علاوة على استكمال المنشآت ببناء حمام سباحة من أجل مزيد من التقدم، لافتا إلى دور العمل بروح الفريق الواحد بالكلية، والذى يحقق المزيد من النجاحات.