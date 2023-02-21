اليوم السابع
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عبد الحليم سالم: طرح شركات قطاع الأعمال يساهم فى تحديثها وتطويرها وتعظيم أصولها

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:29 م
عبد الحليم سالم: طرح شركات قطاع الأعمال يساهم فى تحديثها وتطويرها وتعظيم أصولها الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم
كتبت ريهام الباشا

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أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أن طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، أو لمستثمر استراتيحى معناه استثمارها وليس بيعها؛ لأن هناك فارق كبير، لافتا أن من يشيعون ذلك أغراضهم معروفة ولا يعرفون أهمية البورصة فى تمويل تحديث وتطوير الشركات.

جاء ذلك خلال لقاء لعبد الحليم سالم، فى برنامج مباشر من مصر، تقديم إيمان العقاد ورئيس التحرير على عثمان، على القناة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى، لافتا الى أهمية خطوة الطرح بهدف المزيد من الحوكمة وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد.

وحول مصانع الغزل والنسيج ،أوضح أن تكلفة تطوير مصانع غزل المحلة تصل لنحو 50 مليار جنيه ، حيث تم بالفعل تدريب العاملين على الآلات والماكينات الجديدة ،وبالتالي من المهم القاء الضوء على تلك الإنجازات من خلال فتح المصانع للصحفيين لمتابعة ما يتم من انجاز وكذلك فتح قنوات اتصال بين الاعلام وبين رؤساء الشركات  التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،بما يبرز جهود الدولة ،وبما يساهم في الارتقاء بكل الشركات .

أشار عبد الحليم سالم  ،أن  المصانع الجديدة تستهدف زيادة صادرات الملابس والغزل والنسيج  لنحو 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات ،وهذا معناه زيادة عدد العمال ،وليس الاستغناء عنهم وفى الوقت نفسه زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع خاصة ان مصر من الدول الرئيسية في صناعة الغزل والنسيج ، مشيدا بزراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والتى حققت نجاحا كبيرا ،جنبا الى جنب من الأقطان طويلة التيلة التي تمتاز بها مصر .

 

 


الغزل

النسيج

الملابس

التلفزيون المصرى

قطاع الاعمال العام

مصانع الغزل والنسيج



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