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عائدات قناة السويس تكسر حاجز الـ18 مليار جنيه فى شهر واحد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:00 ص
عائدات قناة السويس تكسر حاجز الـ18 مليار جنيه فى شهر واحد قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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تواصل إيرادات قناة السويس تسجيل معدلات قياسية جديدة، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل إجمالي إيرادات قناة السويس نحو 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق له وكان 17.3 مليار جنيه.

وقدرت عائدات قناة السويس العام الماضى 2022 بواقع 7 مليارات و932 مليون دولار، مقابل 6 مليارات دولار العام السابق له 2021، وفقا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما توقع العام المقبل تحقيق عائد فوق 8 مليارات دولار.

وأعتبر أسامة ربيع ما تشهده القناة تحقق طفرات غير مسبوقة في الوقت الحالي، رغم الأزمة العالمية القائمة وذلك بفضل سياسة مرنة وعمل دراسات تسويقية مرنة قدمت من خلالها تخفيضات من 45% إلى 75% لسفن الساحل الشرقى الأمريكى تحديدا ، لافتا إلى أن تجارة الحاويات حققت خسائر في الوقت الذى حققت فيه الهيئة زيادة 8%".


عوائد قناة السويس

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

قناة السويس



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