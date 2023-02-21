ضبط 5 أطنان خامات تصنيع بلاستيك مجهولة المصدر فى حملات بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن و مفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير المحضر رقم 922 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع العبوات البلاستيك وذلك لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 200 شيكاره حبيبات بلاستيك ( بروبلين) زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 5 أطنان حبيبات بلاستيك بروبلين على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، تحرير 3 محاضر ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.