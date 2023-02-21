اليوم السابع
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شعبة الأدوية: تشغيل أول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام نقلة كبيرة للدولة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:21 م
شعبة الأدوية: تشغيل أول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام نقلة كبيرة للدولة الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية
الأمير نصرى

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وصف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن بدء تشغيل أول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام باستثمارات مليار جنيه بأنه خبر رائع، لافتا إلى أن أسعار أدوية السرطان أصبحت غير مسبوقة، وفى المقابل الدولة ملزمة بعلاج المواطن.
 
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الشركات الأجنبية التى نستورد منها شركات تجارية ليس لها علاقة بأى حقوق اقتصادية ولذا فإن الدولة تتحمل التكلفة. 
 
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن توجه الدولة لتوطين الصناعة منها أدوية الأورام التى نستوردها سيوفر العملة الأجنبية، ويوفر سعر للثلث وهى نقلة كبيرة للدولة المصرية.
 
وفى وقت سابق، أعلنت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة للحكومة بدء التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام فى مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصرى، بالتعاون مع أحد الشركات الإيطالية.
 
وقالت الدكتورة ألف غراب فى تصريح اليوم، إنه تم إنشاء مصنع أورام سيديكو بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقى الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلًا عن أنه يمثل خطوة مهمة تساهم فى تحقيق الأمن القومي والصحى للمواطن المصري.
 
وأكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما أن إنشاء مصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام يأتى دعمًا لجهود الدولة فى مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية كأدوية علاج الأورام.

الاورام

الادويه

علاج الأورام

توطين صناعة الدواء

الشرق الأوسط



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