شعبة الأدوية: «البيولوجيكال» سيغزو العالم والدواء العادى سينتهى قريبا

كتب سمير حسنى

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن « Biological » البايلوجيكال سيغزو العالم والأدوية العادية ستنتهى فى المستقبل القريب، معقبا: "لازم نكون جاهزين ومدينة الدواء بتعمل شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا، مشددا على أن صناعة الدواء أمن قومي".

عن أسباب تركز المواد الخام والتعبئة فى الهند والصين، أضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فى تصريحات لـ"التليفزيون المصري"، أن الدول المتقدمة اعتمدت أماكن بعينها فى الهند والصين لأنهم اعتمدوا ما يسمى " البيئة النظيفة "، أى أن هذه الدول لا تريد أى تفاعلات كيماوية على أراضيها.

حول تشكيك البعض فى الدواء المصرى، رد بالقول: " بعض شركات الأدوية الكبرى تغالى فى أسعارها فتلجأ إلى التشكيك فى فعالية الدواء المصري"، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن واحدة من أكبر مصانع التطعيمات فى الإسماعيلية وسيكون واحدا من أكبر المستحضرات البيولوجية والتطعيمات".