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شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:47 ص
شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 21 فبراير حتى الأحد المقبل 26 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا  على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:- 

الثلاثاء 21 فبراير:- 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 22 فبراير والخميس 23 فبراير:- 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- من الجمعة 24 فبراير إلى الأحد 26 فبراير :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


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