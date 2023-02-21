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شاهد أتوبيسات نقل الموظفين داخل العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:05 م
شاهد أتوبيسات نقل الموظفين داخل العاصمة الإدارية الجديدة أتوبيسات نقل الموظفين بالعاصمة الإدارية
كتب سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" خطوط الأتوبيسات الداخلية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تربط هذة الخطوط جميع احياء العاصمة، وحاليا تعمل من محطة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى لنقل الموظفين لمقر الوزارات يوميا.  

وتم تكليف شركة خاصة لإدارة وتشغيل الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية، منها 20 أتوبيس غاز و30 اتوبيس كهرباء، يربطوا جميع أنحاء العاصمة، وسيتم زيادة عدد الأتوبيسات مع اكتمال الانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى تشغيل تاكسى كهرباء "تاكسى العاصمة" 145 تاكسى كهرباء، وجارى تجهيز البنية التحتية له من شواحن وأماكن انتظار للشحن بالإضافة إلى تطبيق الكترونى للتشغيل .

وتعمل هذه الأتوبيسات حاليا بشكل تجريبى، وتنقل المواطنين مجانا، ومع زيادة الكثافات سيكون الركوب بتذكرة، ومن المقرر أن تتراوح قيمتها من 5 لـ7 جنيهات، وسيتم تحديد تعريفة التاكسى حسب الوقت والمسافة

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.

 

أتوبيسات نقل الموظفين
أتوبيسات نقل الموظفين

 

الأتوبيسات المخصصة لنقل الموظفين
الأتوبيسات المخصصة لنقل الموظفين

 

جانب من الأتوبيسات
جانب من الأتوبيسات

 

نقل الموظفين
نقل الموظفين

 


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