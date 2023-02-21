"سفير لطيف" بين اليابان والصين.. طوكيو ترسل الباندا العملاقة "شيانج شيانج" إلى بكين

وذكرت السفارة الصينية في طوكيو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن "الباندا قدمت رموز الصداقة وحسن النية على نطاق واسع في جميع أنحاء المجتمع الياباني كما وحدت قلوب شعبي البلدين".

وأشار البيان إلى حيوانات الباندا الأخرى التي ستعاد إلى الصين غدا من حديقة حيوانات في محافظة واكاياما في غرب اليابان.

وأضاف البيان أن "الصين ممتنة لسفير الصداقة اللطيف من اليابان"، معربة عن تطلعها إلى الترحيب بالشعب الياباني في مقاطعة سيتشوان حيث ستعيش الباندا.

وتبلغ الباندا من العمر خمس سنوات، ونظرا لأن والديها كانا على سبيل الإعارة من الصين، فإن الدولة تحتفظ بملكية جميع الأشبال المولودين لهم.