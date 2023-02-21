اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:52 م
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سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم بالبنوك

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:03 م
سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم بالبنوك الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-2-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.34 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.75 جنيه للشراء، و8.41 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.22 جنيه للشراء.
 
8.38 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.75 جنيه للشراء.
 
8.41 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.80 جنيه للشراء.
 
8.41 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.76 جنيه للشراء.
 
8.36 جنيه للبيع.

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