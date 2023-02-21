زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بأحداث الأزبكية للحكم

كتب إيهاب المهندس - سليم على

زى النهارده من 7 سنوات يوم 21 فبراير 2016، محكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، تحجز جلسة محاكمة 7متهمين، بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الأزبكية للحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ"مجدى عرفة" النقيب بقسم الأزبكية.

كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعابا نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.