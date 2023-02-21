رفع آثار حادث سقوط سيارة بممشى كورنيش النيل السفلى ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

بدأت إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، رفع آثار حادث سقوط سيارة ملاكي بالممشي السياحي بكورنيش النيل السفلي ببني سويف وحصر التلفيات بالممشى العلوي بعد حدوث كسر بالسور الحديدي، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأعمدة الديكورية بالممشى السفلي.

وشهد كورنيش النيل بمدينة بنى سويف فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الحديدي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف وسقوطها إلى الجزء السفلي والممشى السياحي للكورنيش، وإصابة شاب، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما يجرى الآن رفع آثار الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي يستقلها شاب بالحاجز الحديدي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف وسقوطها إلى الممشى السياحي، مما أسفر عن إصابة قائدها وإتلاف السور الحديدي وبعض محتويات الكورنيش، وتم التوجيه بسرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.