رسائل الود والتعاون بين الرئيس السيسى ونظيره الأوزبكستانى.. إنفوجراف

أعرب الرئيس السيسى عن مدى تقديره للعلاقات بين مصر وأوزبكستان

أكد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وأن مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان

أثنى الرئيس على مساهمة أوزبكستان الكبيرة فى إرث التاريخ الإسلامى

اتفق الرئيسان على سرعة عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ووضع الاتفاقيات موضع التنفيذ

أهمية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

أهمية حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة وإلزام الجانب الإثيوبى على توقيع اتفاق ملزم بشأن ملء السد

أكد شوكت ميرضياييف رئيس أوزبكستان على رفع مستوى التعاون بين البلدين

أكد على وجود ارتباط كبير بين شعبي البلدين والاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين فى المحافل الثقافية

أعرب عن استعداد بلاده لتهيئة جميع الظروف لتنفيذ مشروعات مصرية فى أوزبكستان

تطابق برنامجى أوزبكستان والجمهورية الجديدة فى مصر

أكد الرئيس الأوزبكستانى على تعزيز التعاون فى المحافل الدولية

ناقش مع الرئيس السيسى التطورات في أفغانستان