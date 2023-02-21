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رئيس وزراء إيطاليا: نجهز لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا فى أبريل المقبل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:11 م
رئيس وزراء إيطاليا: نجهز لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا فى أبريل المقبل جورجا ميلونى
كتب أحمد عرفة

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قالت جورجا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا، إن بلادها تدرس تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضافت رئيس وزراء إيطاليا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن منح أوكرانيا طائرات مقاتلة غير مطروح للنقاش، متابعة: سنقدم كل ما نملك من دعم لأوكرانيا.

 

وأوضحت جورجا ميلوني، أن بلادها تجهز لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في أبريل، متابعة: ننظر في إرسال المزيد من الدفاعات الجوية إلى أوكرانيا.

 

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا: سنقدم لأوكرانيا جميع أنواع الدعم الذي تحتاجه بما في ذلك الدعم العسكرى.


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