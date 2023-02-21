اليوم السابع
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رئيس مدينة نبروه بالدقهلية يطلق مبادرة "ازرع شجرة" بالشوارع

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:46 م
رئيس مدينة نبروه بالدقهلية يطلق مبادرة "ازرع شجرة" بالشوارع مبادرة ازرع شجرة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، إطلاق مبادرة ازرع شجرة بكافة شوارع وطرق المركز والمدينة.

وأوضح البسيونى أن هذه المبادرة، تأتى تنفيذا لخطة الحكومة فى التصدى لظاهرة التغير المناخى، والعمل على إضفاء صورة حضارية وزيادة مساحة الاخضر بشوارع المدينة.

وأضاف رئيس المدينة إنه تم شراء 3000 شتلة ماهوجنى لزراعتها على جوانب القنوات المائية والطرق الرئيسية، موضحا أنه تم اختيار هذا النوع من الشتلات لأنها سريعة النمو وتتحمل البيئه القاسية وتعيش فى مختلف البيئات وتنتج كميات كبيرة من الأخشاب، مشيرا إلى أنه تم دعم مشتل نبروه وتدعيمه بالمختصين والفنيين لتطوير العمل فيه وانتاج مزيد من أنواع جديدة من الشتلات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والطرق ومداخل المدن، وتنفيذا لسياسة الحكومة فى التصدى لظاهرة التغير المناخى.

 

 
مبادرة ازرع شجرة (2)
مبادرة ازرع شجرة (2)

مبادرة ازرع شجرة (4)
مبادرة أزرع شجرة (4)

مبادرة ازرع شجرة (5)
مبادرة ازرع شجرة (5)

مبادرة ازرع شجرة (3)
مبادرة ازرع شجرة (3)

مبادرة ازرع شجرة (1)
مبادرة ازرع شجرة (1)

مبادرة ازرع شجرة (6)
مبادرة ازرع شجرة (6)
 
 

الدقهليه

مركز نبروه

ازرع شجرة

التغيرات البيئية



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