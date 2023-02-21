رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يواصل جولاته لمتابعة سير العمل بالمشروعات

كتب أحمد حسن

حرص المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، على مواصلة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات المختلفة.

وقام المهندس عبدالرءوف الغيطي، ومرافقوه بتفقد ( امتداد التسعين الجنوبي – محور 24 محور 28 – دار مصر 2 – جنة)، وذلك بصحبة المهندس حسام محمد قمر، نائب رئيس الجهاز للامتداد.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق الجارية، وتشمل ( رفع كفاءة امتداد التسعين الشمالي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى)، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد لها.

كما واصل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولته التفقدية، بالتجمع الثالث ( دار مصر الأندلس 2 – دار مصر 29 عمارة - جنة - سكن مصر أرض المعارض - طرق التجمع الثالث )، وذلك بصحبة المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي ، ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل كمبوند دار مصر 2، وجنة، دار مصر 29، وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومَرمَّات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز .. إلخ ".

وشدد " الغيطي " على ضرورة متابعة أى مخالفات وإزالتها، للحفاظ على هوية الكمبوندات وجمالها، ثم استكمل المرور على سكن مصر أرض المعارض، مؤكداً على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة ليتم تسليم الوحدات للحاجزين في التوقيتات المحددة.

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق بالتجمع الثالث، حيث تم ربط دائري الشباب امتداد جمال عبد الناصر بطريق العين السخنة.