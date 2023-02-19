رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يلتقى عددا من سكان المدينة وممثليهم

كتب أحمد حسن

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، عدة لقاءات واجتماعات مع سكان بعض الأحياء بالمدينة وممثلين عن السكان، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور مسئولى الإدارات المختلفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفي إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

واستهل المهندس عبدالرءوف الغيطي، اللقاءات بعقد اجتماع مع حاجزي مشروع سكن مصر أرض المعارض 1 و 2 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث استمع رئيس الجهاز لبعض مطالب السكان، ومنها الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وتوفير أماكن انتظار تكفي سيارات السكان.

كما التقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، بأعضاء اتحادات شاغلين مناطق جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، والياسمين 1.4.6.8، والبنفسج 9 بالتجمع الأول، وإسكان النقابات بالتجمع الثالث، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأ الاجتماع بالتعارف والترحيب بين المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز والسكان، متمنين دوام التوفيق في إدارة المدينة والوصول بها إلى أفضل حال.

ثم تطرق الحديث بشكل عام عن بعض التحديات بالمدينة، ومنها ( النظافة – صيانة الطرق - المياه ...الخ)، وتم التأكيد من قبل رئيس الجهاز، على ان المرحلة القادمة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وأن العمل سيتم بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لمواجهة كل الظواهر العشوائية بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات بالمدينة.

وأشار الدكتور محمد سليمان، نائب مجلس النواب عن القاهره الجديدة، إلى أن تطوير مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ من التواصل المستمر بين السكان والجهاز الإداري للمدينة، وأن هذا الدور يحرص عليه مسئولو الجهاز من واقع المسئولية أمام السكان، ويسعون لتذليل التحديات ومحاربة العشوائية في المدينة، وذلك من خلال اللقاءات الدورية بالسكان في كل التجمعات واتحادات الشاغلين وممثليهم، للوقوف على المشكلات التي تؤرقهم، ومن خلال التواصل ستكون هناك حلول بفكر مختلف لتلك المشكلات.

وفي ختام اللقاءات، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى أن الجهاز لا يدخر جهداً وسيعمل على تسليم جميع الأعمال بالمشروعات بجودة عالية وعلى أكمل وجه، بجانب العمل على تذليل أي عقبات تواجه السكان في إطار المسؤولية المنوط بها الجهاز.