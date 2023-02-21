رئيس جامعة المنوفية يبحث استكمال التوسعات بالجامعة مع "لجنة المختبرات"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة، نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستعرضت اللجنة جدول الأعمال حيث تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية علي تعزيز بند الآلات والمعدات الطبية لشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات الجامعية من الهيئة المصرية للشراء الموحد في خطة العام المالي الحالى، وجاري اعتماد محضر مستحقات المقاولين والموردين عن الأعمال التي تم تنفيذها.

وجارى المتابعة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية للحصول علي الموافقة على نقل الأصول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 200 فدان بأرض مدينة السادات لاستكمال توسعات جامعة المنوفية.

وكان الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، قد عقد لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

بدأ القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بحلول شهر شعبان المبارك، حيث قامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلي كلية الهندسة الإلكترونية.