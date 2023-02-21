أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية يتبرعون بأجهزة طبية للمستشفى الجامعى

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبى الجامعة بحلول شهر شعبان المبارك، وصدقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلى الخير، كما وافقت على قبول الهدايا المقدمة إلى كلية الهندسة الإلكترونية.

وكان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تفقد المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على سير العمل ومتابعة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال حالات الطوارئ وجاهزيتها للتعامل مع الحالات المختلفة، وذلك للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات.

و خلال جولته تفقد القاصد قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وجميع الأقسام داخل الاستقبال.

كما تفقد رئيس الجامعة وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الطوارئ، وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبى للحالات التى تم استقبالها بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية والوضع الطبى لكل حالة داخل غرفة الإعاشة، ورافق رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.