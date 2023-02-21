رئيس "المحلة" يبحث تحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة.. صور

الغربيــــة مصطفى عادل

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على عقد جلسة استماع لعرض تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة المحلة، ومناقشة أهم القضايا والتوجهات المقترحة بحضور الأجهزة المعنية بمدينة المحلة، وذلك فى إطار إعداد المخططات الاستراتيجية للمعمور المصرى، حيث قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بطرح مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى بمركز المحلة الكبرى، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الهائلة التى تتمتع بها المحافظة بما يحقق أهداف التنمية لها.

ويذكر أن التوجهات المقترحة لتحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة القائمة وتوفير قدر كاف من الخدمات لسكان مدينة المحلة، وحل بعض المشكلات العاجلة فى قطاعات مختلفة مثل التعليم، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى الأنشطة القائمة و تدعيم التنمية الصناعية و الحرفية و التجارية و تطوير و تحسين شبكة الطرق القائمة داخل المحلة و توسيعها و توفير الظروف الملائمة لانسياب حركة المرور.