زراعة 550 شجرة وحملة لأعمال النظافة بمركز المحلة

الغربية: عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على إستمرار حملات التجميل و النظافة و التشجير بمركز المحلة حيث تم زراعة 350 شجرة بمدارس قري الوحده المحلية لقرية محله حسن وعلى رؤوس الحقوق و 200 شجرة متنوعة في نطاق قري الوح المحلية بالعامرية تم زراعتها بالمدارس و مداخل القرى و على جانبى الطرق الرئيسية

و أضاف أن هذه الأعمال تأتى في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مضيفا على استمرار أعمال النظافة اليومية بقرى مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة حيث تم القيام بالعديد من أعمال النظافة على طريق كورنيش كفر حجازي بشبرابابل و على الطريق الدائري نطاق الوحدة و طريق المحلة / دمرو و امام المقابر بمحلة حسن و على طريق عزبة قسم ثان الهياتم بالهياتم وعلى طريق البحر وطريق المسقة وأمام المصالح الحكومية بصفط تراب وعلى الطريق الدائري و أمام المصالح الحكومية و مدخل أبو علي من ناحية التطوير و سور السكة الحديد بمحلة ابو علي وعلى طريق 71 امام قرية البنوان ومنطقة الصهاريج بالبنوان وعلى طريق المحلة / قطور و مساكن تحيا مصر بالعامرية و على الطريق العمومي أمام المعتمدية و سندسيس بالمعتمدية ومداخل قرية كفر دمرو وشبرا نبات وأمام المصالح الحكومية بدمرو و امام المصالح الحكومية والمدارس والجمعية الزراعية بنمرة البصل و طريق الشهيدي / طنبارة بالشهيدي وطريق المحلة / دمرو بميت الليت هاشم و على طريق البحر وشارع البوسطة ومنطقة النجارين ببشبيش وعلى طريق الجابرية / المعتمدية بالجابرية كما تم.حملة نظافة امام المصالح الحكومية والمدارس وأمام الوحدة الصحية ببلقينا.