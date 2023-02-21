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رئيس أوزبكستان: مستعدون لتهيئة الظروف لإقامة مشروعات مصرية فى بلادنا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:59 م
رئيس أوزبكستان: مستعدون لتهيئة الظروف لإقامة مشروعات مصرية فى بلادنا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف
كتب محمد الجالى

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 أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رفع العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على مزيد من التعاون فى المجالات السياسية ومكافحة الفساد.
 
وأضاف رئيس أوزبكستان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، إن إقامة التعاون فى مختلف المجالات خاصة الغاز والصيدلة سيكون مفيدًا للطرفين، معربًا عن استعدادهم لتهيئة جميع الظروف للتعاون فى إقامة مشروعات مصرية فى بلاده.
 
وشهدت المباحثات بين الزعيمين، التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.
 
 
 

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