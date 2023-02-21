رئاسة الحرمين الشريفين تواصل تقديم خدماتها النوعية للمصلين وضيوف الرحمن

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى تقديم خدمة الطواف لـ 2.359 مستفيد، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2.560 لتر من المعطرات، و32.200 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5.200 لتر من معقمات الأيدي، و2.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.200 لتر من التعقيم بالبايوكير، و31.000 لتر في تعقيم الأسطح.

وأضافت الوكالة أن نوعية الخدمات المقدمة اشتملت على توزيع 400 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 18.232 مستفيد، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.585 مستفيد، والإرشاد المكاني باللغات لـ 24.361 مستفيد.