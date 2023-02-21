اليوم السابع
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حبس عامل 4 أيام بتهمة تقليد العملات الأجنبية فى منطقة المعادى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:37 م
حبس عامل 4 أيام بتهمة تقليد العملات الأجنبية فى منطقة المعادى حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتقليد العملات الأجنبية.

 

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (مبلغ مالى لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض)، واعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، بقصد استخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تقليد العملة

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