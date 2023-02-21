حبس المتهم بتزوير عملات مقلدة وترويجها عبر مواقع التواصل فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج العملات النقدية المقلدة على الفيس بوك والنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الصفحة المشار إليها بزعم من خلالها بامتلاكه عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا على خلاف الحقيقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات بحوزة المتهم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات برصد عاطل، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج وعرض عملات محلية "مقلدة" على المواطنين راغبى شرائها.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، أنه يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الصفحة المشار إليها يزعم من خلالها بامتلاكه عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا على خلاف الحقيقة واشتراطه تحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية بقصد الاستيلاء عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على "هاتف محمول" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.