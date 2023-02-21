جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية بقرية كفر العلماء مركز فاقوس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتزرة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية ، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى الدكتور هانى عطيه عبد الله .

تم الكشف على 268 حالة حيوانات، 1989 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.