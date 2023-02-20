جامعة الزقازيق تنظم سلسلة ندوات حول الصحة الإنجابية للمرأة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سلسلة ندوات توعوية حول "الصحة الإنجابية للمرأة" لطلاب كليات الجامعة، فى ضوء توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، بتنفيذ فعاليات المبادرة المشتركة لنشر التثقيف والوعى المجتمعى للصحة الانجابية وتنظيم الأسرة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأكدت الدكتورة جيهان يسري على حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التوعوية المجتمعية بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات، مؤكدة على أهمية بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة حولة قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وتكوين أسرة ناجحة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن برنامج الندوات يتم تنظيمه ضمن أنشطة وفعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث أقيمت الندوة الأولى بقاعة المناقشات بكلية الآداب، حيث حاضر فيها الدكتور نورا غنيم مدرس بقسم صحة الأم بكلية التمريض، وذلك بحضور والدكتور عبده كساب القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أسامة عبد البارى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وائل سلامة مدير عام الكلية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وتحدثت الدكتورة نورا غنيم عن مفهوم الصحة الإنجابية، وخطورة ختان الإناث وزواج القاصرات وتأثيراته السلبية على المرأة والمجتمع، بالاضافة إلى أهمية فحوصات ما قبل الزواج، كما أشارت أيضا إلى أهمية تنظيم الأسرة وهى من الوسائل الأساسية لكبح جماح النمو السكاني الذي لا يمكن تحمّله وما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية التي تُبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذلك يمكّن تنظيم الأسرة بتحديد عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والمباعدة بين الحمل والحمل، ويمكن تحقيقه باستعمال أساليب منع الحمل وعلاج العقم.