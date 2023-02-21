جامعة الإسكندرية تعلن موعد اختبارات المؤجلين لطلاب تربية رياضية "بنين"

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية موعد اختبارات النظرية للطلاب المؤجلين بنظام الساعات المعتمدة مستوى اول وثانى وثالث.

وتبدا الاختبارات النظرية يوم الأربعاء 22 فبراير الجارى، فى مادة مناهج التربية الرياضية، البحث العلمى، مدخل فى الترويح، سباحة1، العربية الكشفية وتعليماتها، العاب قوى 3، التدريب الميدانى، طرق التدريس، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، سباحة 3، وذلك فى لجنة 50 وقاعة الاستوديو وقاعه رقم 51-6.

كما تجرى اختبارات التمرينات والجمباز الخميس 23 فبراير الجارى من الساعة التاسعة إلى 11 صباحًا فى لجنة 50، قاعة الاستوديو، قاعة رقم 6-51 مبنى الكنترولات.

فى سياق آخر هنأ الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية الطالب مروان محمد محمد عيد الطناحى - الفرقة الرابعة لفوزه فى بطوله منطقة الإسكندرية للسباحه بالزعانف مركز أول سباق 50 م زعانف مزدوجه، مركز أول سباق 100 م زعانف مزدوجه، مركز أول سباق 200 م زعانف مزدوج.

كما فاز بالمركز الأول سباق 400 م زعانف مزدوجه، مركز أول سباق تتابع 4×100 ميكس زعانف مزدوجه.