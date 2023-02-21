تفاصيل دعم مستشفى العديسات بالرعاية الصحية فى الأقصر لمواجهة أمراض القلب والأورام

أعلنت مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن افتتاح عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، والتى ستعمل تحت إشراف الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدرس واستشارى أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية وزراعة النخاع، مدرس بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، كما تقدم المستشفى دعم كبير للأهالى فى علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية، حيث أنه يقوم على علاج الأهالى فى العيدة ضمن التأمين الصحى الشامل عدد من الأساتذة من حول مصر.