اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل دعم مستشفى العديسات بالرعاية الصحية فى الأقصر لمواجهة أمراض القلب والأورام

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:00 ص
تفاصيل دعم مستشفى العديسات بالرعاية الصحية فى الأقصر لمواجهة أمراض القلب والأورام مستشفى العديسات بهئية الرعاية الصحية فى الأقصر تدعم أورام الأطفال
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن افتتاح عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، والتى ستعمل تحت إشراف الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدرس واستشارى أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية وزراعة النخاع، مدرس بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، كما تقدم المستشفى دعم كبير للأهالى فى علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية، حيث أنه يقوم على علاج الأهالى فى العيدة ضمن التأمين الصحى الشامل عدد من الأساتذة من حول مصر.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل خدمة مستشفى العديسات، لأطفال الأورام وقلب الكبار:
1. تم افتتاح العمل فى عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال
2. سيتم بالعيادة تشخيص ومتابعة الأطفال بعد انتهاء العلاج الكيميائي
3. سيتم بالعيادة متابعة الأطفال الناجين من السرطان
4. سيتم بالعيادة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال
5. سيتم بالعيادة متابعة وتشخيص حالات أورام الأطفال
6. سيتم بالعيادة متابعة وتشخيص حالات أمراض الدم السرطانية
7. يمكن الإستفادة من خدمات عيادة تشخيص ومتابعة أورام الأطفال بالمستشفى عبر جواب الإحالة
8. يتم الحصول على جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف
9. تقدم عيادة قلب الكبار فى مستشفى العديسات دعم كبير للأهالي
10. تساهم عيادة قلب الكبار فى علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية
11. يتم العلاج بعيادة القلب بإشراف عدد من الأساتذة فى القلب حول مصر
12. يتم بعيادة قلب الكبار فحص رسم القلب لقياس نشاط القلب الكهربائي
13. يتم بعيادة قلب الكبار عمل أشعة سينية على الصدر لإظهار حجم وحالة القلب
14. يتم بعيادة قلب الكبار عمل تحليل دم لبيان مستوى البروتينات والإنزيمات الموجودة عادة فى القلب
15. يتم بعيادة قلب الكبار عمل تحليل نسبة الكوليسترول
16. يتم بعيادة قلب الكبار عمل التصوير الطبى للقلب المتعدد المقاطع
17. الكشف يكون مجاناً لمنتفعى التأمين الصحى الشامل
18. الكشف لغير المنتفعين بالتأمين يتم التوجه مباشرة للكشف للعيادة بأسعار تنافسية
 
تفاصيل العمل بعيادة قلب الكبار
تفاصيل العمل بعيادة قلب الكبار

مستشفى الأطفال بالعديسات تعلن افتتاح عيادة الأورام للأطفال
مستشفى الأطفال بالعديسات تعلن افتتاح عيادة الأورام للأطفال

 


الاقصر

مستشفى الاطفال بالعديسات

اخبار اليوم

افتتاح عيادة الاورام للاطفال

اخبار الاقصر

علاج اورام الاطفال

اخبار المحافظات

عيادة قلب الكبار بالاقصر

عيادة القلب بمستشفى العديسات



الموضوعات المتعلقة

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. 550 مليار جنيه للتعليم ورفع مخصصات الرعاية الصحية

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص

%89 من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية

السبت، 18 فبراير 2023 07:19 ص

مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر تنجح فى جراحات نادرة لأول مرة.. أبرزها إزالة قسم المسالك البولية أوراما متنوعة.. إنقاذ حياة أطفال بمستشفى الكرنك من فتق بمنتصف الحجاب الحاجز.. واستئصال أورام سرطانية للسيدات

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:00 ص

"الصحة" تكشف تفاصيل التشغيل التجريبى لـ21 منشأة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.. الوزارة: المبادرة تستهدف 80 مليون مواطن.. وتفعّل العيادات التخصصية وخدمات الزيارة المنزلية

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 ص

الصحة العالمية تدعو لمد يد العون ومساعدة السوريين لتوفير الرعاية الصحية

السبت، 11 فبراير 2023 11:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة