تفاصيل دعم مستشفى العديسات بالرعاية الصحية فى الأقصر لمواجهة أمراض القلب والأورام

أعلنت مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن افتتاح عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال، والتى ستعمل تحت إشراف الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدرس واستشارى أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية وزراعة النخاع، مدرس بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، كما تقدم المستشفى دعم كبير للأهالى فى علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية، حيث أنه يقوم على علاج الأهالى فى العيدة ضمن التأمين الصحى الشامل عدد من الأساتذة من حول مصر.
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل خدمة مستشفى العديسات، لأطفال الأورام وقلب الكبار:
1. تم افتتاح العمل فى عيادة تشخيص ومتابعة الأورام عند الأطفال
2. سيتم بالعيادة تشخيص ومتابعة الأطفال بعد انتهاء العلاج الكيميائي
3. سيتم بالعيادة متابعة الأطفال الناجين من السرطان
4. سيتم بالعيادة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال
5. سيتم بالعيادة متابعة وتشخيص حالات أورام الأطفال
6. سيتم بالعيادة متابعة وتشخيص حالات أمراض الدم السرطانية
7. يمكن الإستفادة من خدمات عيادة تشخيص ومتابعة أورام الأطفال بالمستشفى عبر جواب الإحالة
8. يتم الحصول على جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف
9. تقدم عيادة قلب الكبار فى مستشفى العديسات دعم كبير للأهالي
10. تساهم عيادة قلب الكبار فى علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية
11. يتم العلاج بعيادة القلب بإشراف عدد من الأساتذة فى القلب حول مصر
12. يتم بعيادة قلب الكبار فحص رسم القلب لقياس نشاط القلب الكهربائي
13. يتم بعيادة قلب الكبار عمل أشعة سينية على الصدر لإظهار حجم وحالة القلب
14. يتم بعيادة قلب الكبار عمل تحليل دم لبيان مستوى البروتينات والإنزيمات الموجودة عادة فى القلب
15. يتم بعيادة قلب الكبار عمل تحليل نسبة الكوليسترول
16. يتم بعيادة قلب الكبار عمل التصوير الطبى للقلب المتعدد المقاطع
17. الكشف يكون مجاناً لمنتفعى التأمين الصحى الشامل
18. الكشف لغير المنتفعين بالتأمين يتم التوجه مباشرة للكشف للعيادة بأسعار تنافسية
تفاصيل العمل بعيادة قلب الكبار
مستشفى الأطفال بالعديسات تعلن افتتاح عيادة الأورام للأطفال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة