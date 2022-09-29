مستشفى العديسات بالأقصر يخصص عيادة تخاطب لعلاج تأخر الكلام عند أطفال

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن تقديم خدمات متنوعة لدعم أطفال الأقصر داخل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، وأبرزها العمل الذي يقدم داخل عيادة التخاطب.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أن العديد من الأطفال يعانون من تأخر الكلام أو التأتأة، ومن الأسباب المؤدية لتأخر الكلام أو التأتأة: الضعف السمعي أو الإصابات الدماغية مثل الإعاقات الذهنية أو فرط الحركة مع قلة الانتباه، وربما تكون بعض العوامل البيئية سبباً في تأخر عن الكلام، موضحاً أنه من علامات تأخر الكلام عند الأطفال:- (قلة عدد الكلمات والمفردات التي يستخدمها الطفل - استخدام المفردات بشكل خاطئ - عدم القدرة على ربط الكلمات وتكوين جملة - عدم استيعاب الكلام الموجه).

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر أنه إذا لاحظت الأم أو الأب هذه العلامات أو بعضها يمكن التوجه إلى عيادة التخاطب بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من 8 صباحاً حتى 3 مساء، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر تقديم عيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت التابعة للرعاية الصحية، خدمات متنوعة للمساهمة فى دعم كبير لأصحاب الهمم للتمكن من المشاركة بفعالية فى المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة الكاشف أخصائي التخاطب بمستشفى حورس التخصصي، حيث يقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه لكون أصحاب الهمم جزء أساسي في الحياة، تقدم مستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر الرعاية المتخصصة من خلال عيادة التخاطب لأصحاب الهمم لكي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في المجتمع.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن عيادة التخاطب تقدم الخدمات التالية للأهالى والأبطال من أصحاب الهمم:- (حالات التأخر اللغوي والضعف السمعي - التأهيل السمعي ما قبل وبعد عمليات زراعة القوقعة - حالات التأخر الذهني وفرط الحركة وتشتت الأنتباه - جميع أمراض النطق والكلام مثل التلعثم والخنف واللدغة والحبسة وأمراض الصوت العضوية والغير عضوية - حالات التوحد ومتلازمة داون والعي)، حيث تعمل العيادة تحت إشراف الدكتورة مروة الكاشف أخصائي التخاطب بمستشفى حورس التخصصي، حيث يمكن الحجز بعيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن عن طريق الحجز على الخط الساخن 15344.