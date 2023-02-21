"تعليم بنى سويف" تحصد المركز الأول بمسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى قطاع التعليم، بمناسبة حصول المديرية على المركز الأول فى مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية التى نظمتها الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية فى مختلف المراحل التعليمية، معرباً عن سعادته بهذا التميز الذى حققه أبناء بنى سويف من الطلاب وتفوقهم على أقرانهم من مختلف مدارس الجمهورية.

من جهته، أوضح وكيل التعليم محمد عبد التواب، أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية قد أعلن نتيجة مسابقة دورى المكاتب التنفيذية لطلاب مدارس الجمهورية لمختلف مراحل التعليم، والتى أسفرت عن فوز مدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة تعليم بنى سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب على هذا التميز والأداء المشرف، والذى يأتى فى إطار اهتمام الوزارة برعاية الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين فى مختلف المجالات باعتبارهم قادة المستقبل وأمل مصر فى التقدم والازدهار، حيث ضم المكتب التنفيذى الطلاب (مالك الحسين سيد، أحمد محمد عيد، معاذ أسامة عبد الحميد، على مصطفى على، يوسف فرج أحمد، عمر محمد سعيد، أحمد مصطفى عادل).

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية ولاسيما أنشطة الاتحادات الطلابية التى تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب والطالبات والتى تعبر عن طاقاتهم لخلق جيل قيادى قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل والمساهمة فى بناء الوطن بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030، موجها الشكر والتقدير لقيادات التعليم وفى مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية، عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، عزة إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية، ابتسام فايز اخصائى اجتماعى مدرسة طه حسين الابتدائية وإدارة المدرسة، مطالبا بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار فى تحقيق مراكز متقدمة.