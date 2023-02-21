تعرف على تطور تراجع معدلات البطالة فى مصر منذ 2021 وحتى الآن.. إنفو جراف

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2022، تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ من إجمالي قوة العمل بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من عام 2022.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف إلى تطور معدل البطالة منذ الربع الثالث من عام 2021، وحتى الربع الرابع من عام 2022، وسجلت على الترتيب 5.7% بالربع الثالث من عام 2021، يليه 7.4% الربع الرابع من عام 2021، ثم 7.2% بالربع الأول من عام 2022، ثم 7.2% بالربع الثاني من عام 2022، ونسبة 7.4% بالربع الثالث من عام 2022، وأخيرا 7.2% بالربع الرابع من عام 2022.

وقالت بيانات بحث القوى العاملة إن تقدير حجم قوة العمل بلغ 30.344 مليون فرد مقابل 30.264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 0.3٪، وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.133 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.200 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.144 مليون فرد .

وعزا بحث القوى العاملة أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار (145) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (65) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (80) ألف فرد.