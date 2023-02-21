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تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:00 ص
تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا حبس - أرشيفية
أمنية الموجى- أحمد إسماعيل

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جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
 
 
المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضة رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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