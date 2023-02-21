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بدء المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسي ورئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:45 م
بدء المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسي ورئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية جانب من المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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بدأت وقائع المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وبدأ رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضاييف زيارة رئاسية إلى مصر يومى الاثنين والثلاثاء، هى الأولى منذ توليه الرئاسة ليستأنف بذلك مسيرة التعاون التى أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018.

وأكد مسئولون أوزبك ضمن الوفد المصاحب للرئيس ميرضياييف، أن هذه الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون فى كافة المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية وغيرها، مشددين على المكانة التى تحملها مصر بالنسبة لهم، نظرا للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين. وأعتبروا خلال مائدة مستديرة نظمتها السفارة بالقاهرة أن مصر  تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

 

 


الرئيس السيسي

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