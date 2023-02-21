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بايدن: الحرب الأوكرانية أفرزت 5 ملايين لاجئ.. وأكثر من 150 دولة ستورد الأسلحة لكييف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:34 م
بايدن: الحرب الأوكرانية أفرزت 5 ملايين لاجئ.. وأكثر من 150 دولة ستورد الأسلحة لكييف بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حلف الناتو أقوى من أي وقت مضى، متابعا: نعمل من أجل أن تكون أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمته التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا بسبب الحرب ضد أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فشلت رهاناته على انقسام الناتو.

وتابع الرئيس الأمريكى: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف والناتو لن ينقسم، موضحا أن أوكرانيا لن تكون نصرا لروسيا، وأوكرانيا بعد عام من الحرب لا تزال حرة وديمقراطية.

ولفت جو بايدن، إلى أنه يجب ضمان أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، مستطردا: سنواصل مع الحلفاء تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن فلاديمير بوتين حاول تجويع العالم من خلال منع أوكرانيا من تصدير حبوبها، موجها حديثه للشعب الروسى: الحرب الدائرة اختارها رئيسكم.

وأضاف جو بايدن، أن الرئيس الروسى اختار الحرب وإذا توقفت روسيا عن الغزو فستنتهي المعركة، متابعا: سنعلن هذا الأسبوع عن المزيد من العقوبات على روسيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الحرب في أوكرانيا أفرزت 5 ملايين لاجئ، متابعا: فخور بزيارتي لكييف ومشاهدة تضحيات الشعب الأوكراني، والحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت في أزمة غذائية عالمية.

وأوضح جو بايدن، أن أكثر من 150 دولة ستورد الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية ، ويجب ضمان أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لتدمير  روسيا.

وقال إن القوات الروسية خسرت معركتها وأوكرانيا ستظل حرة، موضحا أن على جميع الحلفاء التمسك بالقوة إزاء ما يجري في أوكرانيا، ورهان فلاديمير بوتين على انقسام الناتو "فشل"، وعانى من خسائر وإخفاقات خلال العملية العسكرية.


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