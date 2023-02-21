الهجرة: بث فيديوهات مبادرة "اتكلم عربى" عبر شاشات طائرات شركة مصر للطيران

كتب محمود راغب

وجهت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، لمشاركة المطارات المصرية بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بعرض الفيديوهات التى أنتجتها وزارة الهجرة للترويج لأهداف المبادرة على شاشات العرض بالمطارات المصرية، وذلك لأول مرة بالمطارات، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارتى الهجرة والطيران فى عدد من الملفات المشتركة.

وأضافت السفيرة سها جندى أن مبادرة "اتكلم عربى" والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أطلقتها وزارة الهجرة، تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، حيث أن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج فى حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه فى إطار التعاون المستمر مع وزارة الطيران المدني، فإنه سيتم بث الفيديوهات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، عبر شاشات طائرات شركة مصر للطيران، للترويج للمبادرة الرئاسية ونشر أهدافها بين الجاليات المصرية بالخارج، من مستقلى طائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران".

وأكدت السفيرة سها جندى أن وزارة الطيران المدنى من أولى الوزارات الداعمة للمصريين بالخارج، حيث تم الاتفاق مع الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، على طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية فى الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، فى إطار مجموعة المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وأوضحت السفيرة سها جندى أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة "الأب" والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة.