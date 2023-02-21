اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:40 ص
أكرم القصاص
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"القوى العاملة" بدمياط تعلن عن دورات تدريبية لذوى الهمم وجوائز للأوائل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:00 ص
"القوى العاملة" بدمياط تعلن عن دورات تدريبية لذوى الهمم وجوائز للأوائل وزارة القوى العاملة
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط برئاسة منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط عن بدء وتنفيذ الدورات التدريبية مركز التدريب بدمياط الجديدة، على المهن المختلفة لذوى الهمم فعلى من يرغب الالتحاق بأى من هذه الدورات المبادرة بالتسجيل أو الإتصال على أى من التليفونات المنشورة، حيث يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين فى هذه المهن

التدريب على المهن الآتية : "التبريد والتكييف، تفصيل وخياطة، كهرباء الكترونيات"

وأوضحت المديرية أن مميزات التدريب هي حصول الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية يحصل المتدرب على شهادة فى نهاية الدورة تمكنه من العمل بها فى هذا المجال

المستندات المطلوبة:

  • صورة المؤهل إن وجد. وصورة شخصية.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • صورة بطاقة الرقم القومى.
  • التقديم بمقر مركز التدريب بدمياط الجديدة

العنوان: المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون 

للتواصل: تليفون/ 

01022838669

01020205270

 


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