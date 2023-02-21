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"القاهرة الإخبارية": بوتين يحيل للدوما مشروع قانون تعليق العمل بمعاهدة ستارت

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:07 م
"القاهرة الإخبارية": بوتين يحيل للدوما مشروع قانون تعليق العمل بمعاهدة ستارت بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحيل للدوما مشروع قانون تعليق العمل بمعاهدة ستارت.

 

وفى وقت سابق، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الصين من دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك قد يتسبب بحرب عالمية.

 

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، حذّر زيلينسكي بالقول: "من المهم ألا تدعم الصين روسيا في هذه الحرب. إنني أودّ أن تكون في جانبنا"، مضيفاً: "في الوقت الراهن، لا أعتقد أن هذا ممكن... إذا تحالفت الصين مع روسيا، فستكون هناك حرب عالمية، وأعتقد أن الصين تدرك ذلك".

 

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد تحذيرات أميركية وأوروبية لبكين من دعم روسيا في الحرب، وهو ما نفته الصين التي اتهمت واشنطن بنشر "معلومات مضللة".


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