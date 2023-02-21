اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: ننتهج خطاب الاعتدال والتقارب فى مواجهة الكراهية والتطرف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:00 ص
العراق: ننتهج خطاب الاعتدال والتقارب فى مواجهة الكراهية والتطرف السودانى
اش ا

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين أن بلاده انتهجت خطاب الاعتدال والتقارب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ذلك جاء خلال استقبال السوداني اليوم الاثنين، سلطان طائفة البهرة في الهند مفضل سيف الدين، والوفد المرافق له.
 
وأكد السوداني، أن العرق يمتلك ثروة حقيقية تتمثل بالتنوع الديني والإثني الغني، وهو ميزة لهذا الشعب جعلته منفتحاً على جميع شعوب العالم وثقافاتها، ومتبنياً قيم الحوار البنّاء بين الأديان والطوائف.
 
وأوضح أن العراق يرحب بالتواصل الثقافي والإنساني النبيل، وقد انتهج خطاب الاعتدال والتقارب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف، بوصفه مسار لترسيخ السلام والتعايش في أرجاء المنطقة والعالم.
 

العراق

التطرف فى العراق

شياع السودانى

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