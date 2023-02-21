اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: فيتامين D يساعد الخلايا المناعية بالجسم على تقليل عدوى الأمراض

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:00 م
الصحة: فيتامين D يساعد الخلايا المناعية بالجسم على تقليل عدوى الأمراض الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيتامين D يساعد الخلايا المناعية بالجسم على تقليل مسببات عدوى الأمراض.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لليوم السابع، إن الأشخاص الأكثر مناعة هم الأكثر قدرة على مواجهة العدوى والأمراض المختلفة بشكل كبير، مشيرا إلى أن نقص فيتامين D وراء العديد من المشاكل الصحية واستكمل أن المستشفيات توفر فيتامين د دافاليندى لرفع الحالة المناعية خاصة لكبار السن.

ودعا الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بعمل فحص شامل للكشف عن نقص فيتامين د حيث تشير العديد من الدراسات إلي أن فيتامين "د" يلعب دوراً حيوياً ومهماً في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وله دور في تعزيز صحة الجهاز العصبي والجهاز المناعي مثل دافاليندى المتوفر بمستشفيات الوزارة والاسواق .

وأوضح الدكتور حسام حسنى أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مستقر للغاية ولكن على المواطن تعزيز صحتة خاصة كبار السن والحوامل والأطفال وتابع: هناك علاقة بين نقص فيتامين د وحدوث مشاكل صحية كثيرة فالمناعة القوية حاجز لصد هجمات الفيروسات والميكروبات ويمكن تفادى نقص فيتامين د بالحرص علي تناولها بشكل منتظم .

وأضاف: الأشخاص الذين لديهم نقص هذا في فيتامين د خاصة كبار السن سيكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع : يساعد علي مكافحة الفيروسات التنفسية وخاصة الكورونا ونقصه يجعل المريض أكثر عرضه للإصابة وخاصة كبار السن، مشيرا إلي أن المهن الطبية تؤمن احتياجات البلاد من فيتامين د بالمستشفيات والصيدليات .

فيتامين d
فيتامين D

 


الصحة

فيتامين د

كورونا

عدوى الامراض

المناعة



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يستقبل السفير الإسبانى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:10 م

وزير الصحة: توافر مخزون كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة بجميع المنشآت الصحية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:13 ص

رسالة هامة من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاحات كورونا.."فيديو"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:00 ص

وزير الصحة: الرئيس يتابع سير المبادرات الرئاسية وتوسعنا فى القساطر القلبية

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:44 م

فيديوجراف.. إنجازات وزارة الصحة فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار × 10 أرقام

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة