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الصحة تكشف تفاصيل نموذج الفحص الطبى للراغبين فى السفر للحج.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:11 ص
الصحة تكشف تفاصيل نموذج الفحص الطبى للراغبين فى السفر للحج.. تفاصيل حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام

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حصل اليوم السابع على نموذج الكشف الطبى بالمستشفيات والمراكز الطبية للراغبين فى السفر للحج لتقديم أوراقهم على بوابة الحج الموحدة .

وتضمن النموذج بيانات الأسم والرقم القومى ونتائج الاشاعات والتحاليل والتاريخ المرضى ورقم الجواز والتليفون الشخصى وملاحظات الطبيب الذى قام بالكشف  .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج  الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى : -

١- صورة دم كاملة

٢- تحليل وظائ كبد

٣-تحلي وظائف كلى

4 - أشعة  عادي على الصدر

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نموذج الفحص الطبى 

 

 


الصحة

الحج

حج القرعة

الحالات المرضية الممنوعة من الحج

تليف الرئة

الحوامل

الفشل الكلوى

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