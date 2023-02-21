اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:54 ص
الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، موقع الزراعات المحمية ومزرعة قطاع الإنتاج بالهرم، ومشتل معهد بحوث البساتين.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لكافة الأصول التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، والوقوف على استغلال جميع الأصول المملوكه لها الاستغلال الاقتصادي العادل والذي يتناسب مع موقع تلك الاصول المميزة.
 
وشدد "صالح"، على ضرورة استغلال هذه الأصول الاستغلال العادل والذي يتناسب مع موقعها المتميز، وأكد أن تحقيق الجدوي الاقتصادية لهذه الأصول أمر في غاية الأهمية، حسب تعليمات وزير الزراعة، حيث تبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية حوالي 22 فدان، ومزرعة قطاع الإنتاج حوالي 3 أفدنة.
 
وأشار إلى أن تلك الزيارات مستمرة لاستغلال تلك الأصول الاستغلال العادل تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن، مشددا على الجهات المالكة والتابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة والحفاظ على أصولها.

وزارة الزراعة

اصول الزراعة

اراضى الزراعة

الزراعات المحمية



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة لـ"الشيوخ": نسعى لإعادة النظر فى سعر توريد القمح بالموسم الجديد

الإثنين، 20 فبراير 2023 03:05 م

وزير الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:49 م

وزير الزراعة أمام "الشيوخ": التعديات على الرقعة الزراعية أصبحت جريمة مخلة بالشرف

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:10 م

وزير الزراعة: نجحنا فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:05 م

وزير الزراعة: متابعة حكومية مكثفة للإفراج عن فول الصويا والذرة والأعلاف

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة