الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة و استصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، موقع الزراعات المحمية ومزرعة قطاع الإنتاج بالهرم، ومشتل معهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لكافة الأصول التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، والوقوف على استغلال جميع الأصول المملوكه لها الاستغلال الاقتصادي العادل والذي يتناسب مع موقع تلك الاصول المميزة.

وشدد "صالح"، على ضرورة استغلال هذه الأصول الاستغلال العادل والذي يتناسب مع موقعها المتميز، وأكد أن تحقيق الجدوي الاقتصادية لهذه الأصول أمر في غاية الأهمية، حسب تعليمات وزير الزراعة، حيث تبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية حوالي 22 فدان، ومزرعة قطاع الإنتاج حوالي 3 أفدنة.