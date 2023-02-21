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الرئيس السيسى مرحبا بزيارة رئيس أوزبكستان: قوة دفع للعلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:47 م
الرئيس السيسى مرحبا بزيارة رئيس أوزبكستان: قوة دفع للعلاقات بين البلدين خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مدي تقديره للعلاقات بين مصر وأوزبكستان، مرحبًا بزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، إلى مصر التي تعد الأولي له.
 
وقال الرئيس  السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوزبكى، إننا كنا نتطلع لاستكمال هذه الزيارة لإعطاء قوة دفع للعلاقات بين البلدين.
 
وشهدت المباحثات بين الزعيمين التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين،  رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.

 


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