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الرئيس السيسى: اتفقت مع رئيس أوزبكستان على التعاون فى مكافحة التطرف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:51 م
الرئيس السيسى: اتفقت مع رئيس أوزبكستان على التعاون فى مكافحة التطرف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عم مدي تقديره للعلاقات بين مصر وأوزبكستان، مرحبًا بزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، إلى مصر التي تعد الأولي له.
 
وقال الرئيس  السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوزبكي، إنه تم خلال المباحثات الاتفاق على التعاون فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا الي الدور المعتدل والمتوازن الذي يقدمه الأزهر الشريف لتقديم الإسلام السمح، واستقبال الطلاب الأوزبكيين للدراسة فى الأزهر.
 
وشهدت المباحثات بين الزعيمين التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.
 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين،  رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.
 

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