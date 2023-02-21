اليوم السابع
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الخطة التفصيلية لتوزيع بطاطين على 35 قرية ضمن القرى الأولى بالرعاية بسوهاج

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:49 ص
الخطة التفصيلية لتوزيع بطاطين على 35 قرية ضمن القرى الأولى بالرعاية بسوهاج عملية توزيع البطاطين على المواطنين بالقرى
سوهاج محمود مقبول

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وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بطاطين على 2100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية داخل 35 قرية بسوهاج، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وشملت الخطة التفصيلية كل من: قرى باصونه وناحية عامر وأولاد إسماعيل والحريديه ونجع الحسك مركز المراغة، وقرى الجلاوية والفراسية والطوايل وسفلاق والحمدية والعوامية والحاجر مركز ساقلته، وقرى تونس والشيخ مكرم وقلفاو وونينه وروافع القصير ونجع النجار وبندار الكرمانيه والشهيد والمحامده والحويتي مركز سوهاج، وقرى جهينة الغربية وحسام الدين والنزه البحرية وعلي بن أبى طالب مركز جهينه، وقرى نجع الحديده والسوق البراني والقبيصات وطريق بني عمار وشطورة مركز طهطا، وقرى البلابيش وأولاد يحيى بمركزي جرجا ودار السلام، وقرى كوم بدار والدناقله الشواوله وروافع العيساويه  مركز المنشاه .

 

 


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