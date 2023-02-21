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الخشت: توجيه مشروعات التخرج لخدمة القضايا الاقتصادية ودعم المبادرات الوطنية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:47 ص
الخشت: توجيه مشروعات التخرج لخدمة القضايا الاقتصادية ودعم المبادرات الوطنية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، والدكتور داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، ندوة حول "الإعلام ودعم الاقتصاد المصري"، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وفى إطار مبادرة دعم الاقتصاد المصرى وفق رؤية مصر 2030، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تنفيذا لتوجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بتوجيه مشروعات التخرج نحو الجوانب التطبيقية التى تصب فى خدمة القضايا المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومشروعات التنمية المستدامة، وفى مقدمتها دعم الصناعة والاقتصاد القومى.

 

وشارك فى الندوة الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيهان مديح المُحاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية العسكرية، والمهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، ولفيفا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

 

وتأتى هذه الندوة فى إطار مشروع تخرج مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان حول دعم الصناعات المصرية فى الأماكن غير المعروفة، والذى يٌقام بالتعاون بين كلية الإعلام واتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

 

وتهدف مبادرة دعم الاقتصاد المصرى إلى تسليط الضوء على الصناعات المصرية القومية والتى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى بشتى الطرق من أجل تحقيق نهضة صناعية لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التصدير، وزيادة الناتج المحلي.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

اعلام القاهرة

اخبار مصرية

محمد الخشت

المشروعات الاقتصادية



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