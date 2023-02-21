وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية أن الخطوة التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، كجزء من جهود أمريكية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.