أعلنت الخزانة الأمريكية، أنه سيتم حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 22 فردا وكيانا فى دول متعددة تتهمهم واشنطن على أنهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية أن الخطوة التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، كجزء من جهود أمريكية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة