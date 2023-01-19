اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 05:46 ص
أكرم القصاص
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مديرة المخابرات الأمريكية: العقوبات ضد روسيا لا تتناسب مع طبيعة اقتصادها

الخميس، 19 يناير 2023 05:00 ص
مديرة المخابرات الأمريكية: العقوبات ضد روسيا لا تتناسب مع طبيعة اقتصادها الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قالت مديرة المخابرات الأمريكية، إيفريل هينز، إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تؤثر في اقتصادها، ولكان لها تأثير أكبر لو فرضت على الصين، نظرا لاندماجها الكبير في الاقتصاد العالمي.

وأضافت هينز أنه بالنظر للعقوبات فهناك اختلاف في تأثيرها حسب الجهة المستهدفة، ذلك أنه في حال فرضت هذه العقوبات على الصين فعلى الأرجح أن تأثيرها سيكون كبيرا بسبب اندماجها العميق في الاقتصاد العالمي.  

في وقت سابق، اتهم الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الولايات المتحدة بتقويض تنمية عدد من الدول بسبب العقوبات.

كما اتهم رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كروس الولايات المتحدة بتقديم إغراءات للشركات الأوروبية عمدا للانتقال إلى أراضيها، حيث تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم للشركات الأوروبية وفق القانون الأمريكي الجديد لخفض التضخم، مع العلم أن هذا له تأثير سلبي على الاقتصاد الأوروبي.


ايفريل هينز

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